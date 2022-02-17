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РосСМИ путаются в собственном вранье об обстреле Станицы Луганской – Минобороны

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17.02.2022, 22:54
РосСМИ путаются в собственном вранье об обстреле Станицы Луганской – Минобороны - Фото
Фото - СБУ

Кремлевские пропагандисты начали путаться в своем вранье об обстреле детского сада в Станице Луганской. Одни и те же СМИ сообщают одновременно о якобы обстреле объекта украинскими силами и якобы инсценировке ими этого обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Так, российские Новости на Первом канале озвучили видеоряд от пресс-службы ООС таким образом, что это якобы украинские военные обстреляли Станицу.

Исказили информацию и в Комсомольской правде. Стоп-кадры из видео об обстреле детского сада они использовали, чтобы проиллюстрировать заголовок "Украина инсценировала обстрел детского сада в Донбассе".

"Кремлевские пропагандисты к концу дня начали путаться "в показах": якобы "украинские военные" один и тот же гражданский объект и обстреляли, и инсценировали этот обстрел", – сказано в сообщении.

В Минобороны отмечают, что РФ в очередной раз продемонстрировала "цинизм самого высокого уровня, когда не то, что не скрывается собственное преступление, более того — в нем обвиняется пострадавшая сторона".

"И на это можно было бы отреагировать стандартно сухо: очередной распятый мальчик московской пропаганды. Можно, если бы за этими действиями не просматривались плохо скрытые намерения российской стороны создать казус белли", – говорится в сообщении.

  • Сегодня боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, трое гражданских получили контузии. Дети, которые в момент обстрела находились в здании, не пострадали.
  • Президент Владимир Зеленский назвал обстрел "большой провокацией".
  • Украина в ответ на лживые заявления российских пропагандистов об обстреле Станицы Луганской оперативно организовала поездку на место событий 24 иностранных журналистов, чтобы они могли увидеть все своими глазами. 
Вадим Ребрина
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