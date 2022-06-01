Самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, полтора и три месяца – Венедиктова

Самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, полтора и три месяца. Всего на данный момент подтверждена гибель 243 украинских детей, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, полтора и три месяца… Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее. Есть день, когда весь мир громко заявляет о защите детей, а есть 98 дней, когда детей разрывает снарядами, убивает пулями и осколками, и до сих пор международное сообщество не может это остановить", – заявила Венедиктова.

Она сообщила, что на данный момент в результате полномасштабного вторжения РФ подтверждена гибель 243 украинских детей, 446 детей получили ранения.

"До сих пор перед глазами фото вскрытия 14-летнего Ростислава из Киева с танковым снарядом в груди и обгоревшие останки мамы с двумя детьми, которые эксгумировали в Буче возле церкви", – написала генпрокурор.

Также она рассказала историю о женщине, которая с девятилетней дочерью и 15-летним сыном спасалась от оккупантов из Бородянского района. Их автомобиль попал под огонь крупнокалиберного пулемета. Раненая женщина сумела вывезти детей из зоны обстрела, но в километре от дома машина заглохла. Сын без руки вышел из авто, упал и больше не встал, сообщила генпрокурор.

Она добавила, что сейчас расследуется 1042 уголовных производства по военным преступлениям против детей и уничтожению образовательной инфраструктуры. О подозрении уже объявлено 11 российским военным, из-за действий которых пострадали дети.

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Оксана Житнюк

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