UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции против канала НАШ рассмотрит СНБО, но Мураева не тронут – источники

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 10:21
Санкции против канала НАШ рассмотрит СНБО, но Мураева не тронут – источники - Фото
Евгений Мураев (фото - скриншот видео)

Сегодня Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит санкции против канала НАШ, но не против связанного с ним экс-нардепа Евгения Мураева. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил один собеседник в СНБО и один – в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вопрос санкций против канала НАШ будет вынесен на рассмотрение", – сказал один из источников.

При этом собеседники отметили, что вопрос санкций против самого Мураева рассматриваться не будет.

Вчера Мураев призвал людей "прийти и защитить свое будущее" под зданием Харьковской облгосадминистрации, где сегодня должно пройти выездное заседание СНБО.

Читайте также: Евгений Мураев – новый фаворит Путина в Украине. Что известно о конкуренте Медведчука

Марк Сировой, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции канал евгений мураев снбо Наш
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 