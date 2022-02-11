Санкции против канала НАШ рассмотрит СНБО, но Мураева не тронут – источники
11.02.2022, 10:21
Евгений Мураев (фото - скриншот видео)
Сегодня Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит санкции против канала НАШ, но не против связанного с ним экс-нардепа Евгения Мураева. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил один собеседник в СНБО и один – в правоохранительных органах.
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"Вопрос санкций против канала НАШ будет вынесен на рассмотрение", – сказал один из источников.
При этом собеседники отметили, что вопрос санкций против самого Мураева рассматриваться не будет.
Вчера Мураев призвал людей "прийти и защитить свое будущее" под зданием Харьковской облгосадминистрации, где сегодня должно пройти выездное заседание СНБО.
- В эфире канала НАШ неоднократно звучали скандальные заявления, например, в декабре 2020-го представитель российских террористов на Донбассе ретранслировал нарративы страны-агрессора.
- Госрегулятор не единожды проводил проверки канала и с 2019 года пытается аннулировать его лицензию в суде.
- 17 января 2022-го петиция общественного деятеля Сергея Стерненко о санкциях против канала НАШ набрала более 25 000 подписей. Она все еще находится в статусе "на рассмотрении".
- 27 января источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что для СНБО готовятся документы для санкций против канала НАШ.
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