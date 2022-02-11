Санкции против канала НАШ рассмотрит СНБО, но Мураева не тронут – источники

Сегодня Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит санкции против канала НАШ, но не против связанного с ним экс-нардепа Евгения Мураева. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил один собеседник в СНБО и один – в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вопрос санкций против канала НАШ будет вынесен на рассмотрение", – сказал один из источников.

При этом собеседники отметили, что вопрос санкций против самого Мураева рассматриваться не будет.

Вчера Мураев призвал людей "прийти и защитить свое будущее" под зданием Харьковской облгосадминистрации, где сегодня должно пройти выездное заседание СНБО.

Читайте также: Евгений Мураев – новый фаворит Путина в Украине. Что известно о конкуренте Медведчука

Марк Сировой , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.