СБУ: Военные с сообщниками шпионили за самолетами F-16 для России, их разоблачили – фото

Задержанный (Фото: ОГП)

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении крупнейшей сети "агентов России", членов которой подозревают в "охоте" на самолеты F-16. Часть подозреваемых – военные, самовольно покинувшие часть.

Всего было разоблачено 12 человек и их информаторов, подозреваемых в работе на российскую разведку (ГРУ). Среди них обнаружили военных-дезертиров, которых спецслужба РФ завербовала, пока они скрывались от правосудия, сообщили в СБУ.

Отмечается, что работали подозреваемые отдельно друг от друга в пяти регионах: Запорожье, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областях.

Руководил ими житель Днепропетровской области. Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", в которых был "волонтером" или "активистом-коррупционером".

Как отмечают в СБУ, подозреваемые разведывали позиции противовоздушной обороны, пытались обнаружить секретные аэродромы, на которых, по версии россиян, должны были базироваться самолеты F-16.

Также они должны были узнать адреса компаний, производящих средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения дронов.

Следователи выяснили, что для получения информации подозреваемые "втемную" использовали знакомых, среди которых были действующие военные из прифронтовых регионов. Полученные данные они передавали руководителю, а он уже докладывал российскому куратору.

Сообщается, что правоохранители задержали организатора "вражеской ячейки" и четырех ключевых подельников. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, флешки, военные документы и поддельные удостоверения.

Им уже сообщили о подозрении в госизмене и несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины. В случае доказательства вины фигурантам может грозить от восьми лет за решеткой до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, одного подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога, других – с определением залога.

6 декабря СБУ сообщила, что информаторы России хотели уничтожить логистику ВСУ на восточном фронте, их задержали.

14 декабря СБУ задержала подозреваемого в теракте в Днепре. 37-летний мужчина взорвал самодельную взрывчатку у здания ТЦК.