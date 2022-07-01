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СБУ "вскрыла" в Киеве законсервированную агентуру России

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 16:36
СБУ
Иллюстративное изображение (Фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины сообщает, что в результате многоэтапной спецоперации она нейтрализовала агентурную группу ГРУ в Киеве.

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СБУ заявила, что задержала четверых российских агентов, которые проводили разведку позиций ВСУ и стратегических объектов и вели пропаганду в поддержку оккупантов.

Служба утверждает, что группу сформировал кадровый сотрудник ГРУ полковник Владислав Донец, а непосредственное руководство группой осуществлял сотрудник так называемой "МДБ ЛНР" Валентин Тилилим. 

По данным следствия, группа с момента создания была "законсервирована", но активизировалась после начала российского вторжения. 

В настоящее время задержанным оформляют подозрения по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, будет решаться вопрос об избрании для каждого из них меры пресечения. 

Сергей Бережной
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