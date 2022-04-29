СБУ задержала помощницу Захарченко и военных РФ, пытавшихся взять Пивденноукраинскую АЭС

Служба безопасности Украины задержала российских военных, пытавшихся захватить Пивденноукраинскую АЭС, а также бывшую помощницу ликвидированного главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудники спецслужбы задержали трех российских военных в Вознесенском районе Николаевской области. Они прятались в заброшенных зданиях. Установлено, что военные входили в состав группировки, участвовавшей в попытках захвата Пивденноукраинской АЭС.

В составе минометных расчетов оккупанты обстреливали область, в том числе места жительства мирных жителей.

Также в Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей террористической организации ДНР, которая отвечала за их "медийную раскрутку".

Она присоединилась к оккупантам в 2016 году и занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой постановочных сюжетов для кремлевских пропагандистов, в том числе о прибытии из РФ "гумконвоев".

После ликвидации Захарченко, его помощница покинула ряды боевиков и долгое время скрывалась.

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Оксана Житнюк

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