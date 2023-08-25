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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 августа

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 августа - Фото
126 бригада берегової охорони Чорноморського флоту (фото ресурс окупантів)

1. По пригороду Одессы россияне ударили ракетами "Калибр". К утру 25 августа российские террористы атаковали пригород Одессы крылатыми ракетами "Калибр". В приморском городе и рядом с ним около 04:01 утра слышали взрывы (подробнее).

2. "Удар С-200". Россияне пишут о попытке атаки на аэродром Шайковка, где расположены Ту-22М3 – видео. В начале ночи 25 августа в Калужской и Тульской областях работала российская противовоздушная оборона: судя по роликам в соцсетях, которые выкладывают местные жители, были сбиты неизвестные объекты (подробнее).

3. Высоцкого подозревают в хищении денег на закупку гумпомощи во время войны. НАБУ сообщило, что разоблачило злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке АО "Укрзализныця" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения (подробнее).

4. Буданов: В России рассматривают вариант мобилизовать дополнительно 450 000 человек. В России рассматривают возможность дополнительно призвать 450 000 человек на войну против Украины, заявил начальник ГУР (подробнее).

5. Уволен председатель ГСЧС, внутренняя проверка в службе завершена. 25 августа Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (подробнее).

6. Нанесен удар по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму – ГУР. 25 августа был нанесен удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму (подробнее).

7. Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения ВВК: что изменится для военных. В рамках модернизации военно-врачебных комиссий правительство приняло решение о внедрении электронного документооборота во время и после прохождения ВВК (подробнее).

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