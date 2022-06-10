Семь главных новостей Украины и мира на 20:00 10 июня

1. МОНАСТЫРСКИЙ НЕ ИСКЛЮЧИЛ: ЦЕЛЬЮ РОССИЙСКИХ РАКЕТ МОЖЕТ СТАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КВАРТАЛ. Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает, что правительственный квартал и исторический центр Киева могут стать целью для ракетных ударов россиян (подробнее).

2. КОСМИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП JAMES WEBB БЫЛ ПОВРЕЖДЕН МЕТЕОРИТОМ. Космический телескоп NASA с 23 по 25 мая был поврежден микрометеороидом, ударившим один из основных сегментов зеркала телескопа (подробнее).

3. ИТАЛИЯ И ПОЛЬША – ЗА СТАТУС КАНДИДАТА В ЕС ДЛЯ УКРАИНЫ. С ФРАНЦИЕЙ, ГЕРМАНИЕЙ – ПЕРЕГОВОРЫ. Польша и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены в Европейский Союз. Переговоры о признании Украины кандидатом в ЕС также идут с Францией и Германией (подробнее).

4. ПОЛЬША ВСЕРЬЕЗ ОТНОСИТСЯ К УГРОЗАМ ЯДЕРНОГО УДАРА СО СТОРОНЫ РОССИИ – ПОСОЛ В УКРАИНЕ. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что его страна всерьез воспринимает угрозы со стороны России, в частности, обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по Польше (подробнее).

5. УОЛЛЕС ПРИЕХАЛ К ЗЕЛЕНСКОМУ. ЗАЯВИЛ, ЧТО РЕЖИМ ПУТИНА В ВОЕННОМ ПЛАНЕ "НА ГРАНИ КОЛЛАПСА". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с визитом в Киев, где на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина "способна вытеснить Россию с Донбасса" (подробнее).

6. ИХ ЦЕЛЬ – ВСЯ УКРАИНА. РОССИЯ МОЖЕТ ВЕСТИ ВОЙНУ НЫНЕШНИМИ ТЕМПАМИ ЕЩЕ ГОД – ГУР. Россия имеет необходимое количество ресурсов, чтобы вести полномасштабную войну с Украиной еще год, заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (подробнее).

7. ОККУПАНТЫ ГОТОВЯТ НАСТУПЛЕНИЕ НА СЛАВЯНСК. В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ БОИ – ГЕНШТАБ. На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск (подробнее).

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Вадим Ребрина

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