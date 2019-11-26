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Сенцов: Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу ядерную бомбу

Сенцов: Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу ядерную бомбу - Фото
Олег Сенцов (фото - ЕРА)
26.11.2019, 14:40

Экс-политзаключенный напомнил в Европарламенте о неэффективности Будапештского меморандума

Бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов заявил с трибуны Европарламента, что Украине необходимо восстановить ядерный потенциал, поскольку не сработали международные гарантии ее территориальной целостности.

"Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения", –предложил Сенцов.

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При этом он напомнил о Будапештском меморандуме, заявив что "Украина отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете", получив вместо этого "бумагу, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США".

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европарламент Олег Сенцов будапештский меморандум ядерная бомба премия сахарова
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