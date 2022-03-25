Сербия заявила, что соглашения о нормализации отношений с Косово "больше не существует"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Брюссельского соглашения о нормализации отношений с Косово больше не существует. Об этом сообщает RTS.

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24 марта Судебный совет в Косово отстранил от должности главу суда первой инстанции в Митровице Лиляну Стеванович. За два дня до этого она встречалась с Вучичем, что по мнению министра юстиции Косово Альбульен Хаджии, нарушает моральную и профессиональную этику.

Вучич утверждает, что Стеванович, сербку по происхождению, уволили по приказу премьер-министра Косово Альбина Курти. Он также утверждает, что в Косово подготовили приказы на увольнение всех сербских полицейских и командиров, которые присутствовалили на встрече.

По мнению Вучича, Курти "решил напасть на сербов" и нарушил Брюссельское соглашение. Президент Сербии заявил, что соглашение "больше не существует по воле Курти и тех, кто его защищает".

СПРАВКА. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, его признали 97 стран-членов ООН. Сербия не признала независимости Косово, как и близкая к Белграду Россия. Украина не признает независимость Косово, ссылаясь на уважение принципа территориальной целостности государств. В 2013 году Косово и Сербией были парафированы Брюссельские соглашения о принципах нормализации отношений. Они регулируют статус сербских общин на севере Косово (здесь расположена Митровица, где работала судья Стеванович), в частности вопросы о полиции и судебных органах в регионе. После широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022-го Косово призвало НАТО создать в стране постоянную базу Альянса и ускорить интеграцию в НАТО.

Марк Сировой

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