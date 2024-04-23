Серебрянский лес. Нацгвардия: Готовились тайно, прошли вперед – вернули часть территории
У Национальной гвардии Украины есть определенное продвижение в Серебрянском лесу, а также у гвардейцев есть батальонно-тактическая группа, которая успешно отражает все наступления противника. Об этом в интервью для LIGA.net рассказал командующий Нацгвардии Александр Пивненко.
Командующий Нацгвардии рассказал, что у бойцов в Серебрянском лесу есть определенное продвижение и трем бригадам удалось вернуть часть территории.
"Россияне сутки не могли понять, почему мы появились там, где нас не было. Подготовка проводилась максимально тайно, отвлекли их внимание. Три бригады прошли вперед. Сопротивления не было. Вернули часть территории. Пленные россияне не успели понять, что произошло", – рассказал он и подчеркнул, что это – "виртуозность командиров".
Пивненко отметил, что батальонно-тактическую группу создали из определенных подразделений бригад оперативного назначения.
"Она хорошо себя проявляет на одном из направлений, успешно отражает все наступления противника. Мало того, еще и отбивает у противника определенные территории", – рассказал он.
С осени 2022 года через Серебрянский лес проходит линия фронта.
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