Серебрянский лес. Нацгвардия: Готовились тайно, прошли вперед – вернули часть территории

Национальная гвардия Украины (Фото: EPA)

У Национальной гвардии Украины есть определенное продвижение в Серебрянском лесу, а также у гвардейцев есть батальонно-тактическая группа, которая успешно отражает все наступления противника. Об этом в интервью для LIGA.net рассказал командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

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Командующий Нацгвардии рассказал, что у бойцов в Серебрянском лесу есть определенное продвижение и трем бригадам удалось вернуть часть территории.

"Россияне сутки не могли понять, почему мы появились там, где нас не было. Подготовка проводилась максимально тайно, отвлекли их внимание. Три бригады прошли вперед. Сопротивления не было. Вернули часть территории. Пленные россияне не успели понять, что произошло", – рассказал он и подчеркнул, что это – "виртуозность командиров".

Пивненко отметил, что батальонно-тактическую группу создали из определенных подразделений бригад оперативного назначения.

"Она хорошо себя проявляет на одном из направлений, успешно отражает все наступления противника. Мало того, еще и отбивает у противника определенные территории", – рассказал он.

СПРАВКА. На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. Расположен в 8 км к юго-западу от Кременной. Фауна заказника включала редких квакшу обыкновенную и веретенницу ломкую, здесь гнездились осоед, сова ушастая, сова серая, большой пестрый, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике обитали барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, выверки обыкновенная и телеутка, олень благородный, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также здесь были занесены в Красную книгу Украины виды растений.



С осени 2022 года через Серебрянский лес проходит линия фронта. На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. Расположен в 8 км к юго-западу от Кременной. Фауна заказника включала редких квакшу обыкновенную и веретенницу ломкую, здесь гнездились осоед, сова ушастая, сова серая, большой пестрый, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике обитали барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, выверки обыкновенная и телеутка, олень благородный, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также здесь были занесены в Красную книгу Украины виды растений.С осени 2022 года через Серебрянский лес проходит линия фронта.

13 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов.

20 марта стало известно, что армия России усилила давление на Белогоровку Луганской области, враг устроил штурмы, использовав авиацию. Представитель Нацгвардии Музычук в комментарии для Liga.net отметил, что в течение суток Вооруженные Силы Украины отразили 14 атак в районе этого населенного пункта, враг ищет слабые места в обороне.

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