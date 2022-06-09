UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Северодонецк. Войска РФ хотят идти вверх по Северскому Донцу из-за сложной переправы – ISW

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 03:37
Северодонецк. Войска РФ хотят идти вверх по Северскому Донцу из-за сложной переправы – ISW - Фото
Карта ISW

В районе Северодонецка российские войска стремятся подняться вверх по Северскому Донцу из-за сложностей с переправой через реку. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 8 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, российские войска продолжают атаки в Северодонецке и одновременно стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

В ISW сообщают, что украинские военные продолжают вести маневренную оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой урон российским силам, а не пытаться удержать весь город.

"Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка", – сообщили эксперты ISW.

Читайте также: В Северодонецке решается судьба Донбасса – Зеленский

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
северодонецк северский донец isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 