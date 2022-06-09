Северодонецк. Войска РФ хотят идти вверх по Северскому Донцу из-за сложной переправы – ISW

В районе Северодонецка российские войска стремятся подняться вверх по Северскому Донцу из-за сложностей с переправой через реку. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 8 июня.

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Как отмечается, российские войска продолжают атаки в Северодонецке и одновременно стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

В ISW сообщают, что украинские военные продолжают вести маневренную оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой урон российским силам, а не пытаться удержать весь город.

"Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка", – сообщили эксперты ISW.

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Наталия Медведева

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