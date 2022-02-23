Сейчас нужен болезненный удар санкциями по экономике России и окружению Путина – Кулеба
23.02.2022, 11:00
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров безотлагательно нанести "болезненный удар" по экономике агрессивной России и окружению ее президента Владимира Путина. Об этом он пишет в Twitter.
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Глава МИД убежден: для того чтобы остановить Кремль от дальнейшей агрессии против Украины, нужно "ввести больше санкций против РФ".
"Первые решительные шаги были предприняты вчера, и мы благодарны за них. Сейчас нужно увеличивать давление. Нанести удар по экономике РФ и окружению Путина. Болезненный удар. И сделать это уже сейчас", – пишет министр.
- 21 февраля 2022 года Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.
- США ввели первый транш санкций: против двух банков РФ и против суверенного долга России. Впереди – санкции против российских элит и членов их семей.
- Вчера Кулеба встречался в Вашингтоне с президентом США Байденом и провел брифинг с госсекретарем Блинкеном. Позднее он объяснил, почему США должны помогать Украине, выделил три причины.
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