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Сейчас нужен болезненный удар санкциями по экономике России и окружению Путина – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 11:00
Сейчас нужен болезненный удар санкциями по экономике России и окружению Путина – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров безотлагательно нанести "болезненный удар" по экономике агрессивной России и окружению ее президента Владимира Путина. Об этом он пишет в Twitter.

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Глава МИД убежден: для того чтобы остановить Кремль от дальнейшей агрессии против Украины, нужно "ввести больше санкций против РФ".

"Первые решительные шаги были предприняты вчера, и мы благодарны за них. Сейчас нужно увеличивать давление. Нанести удар по экономике РФ и окружению Путина. Болезненный удар. И сделать это уже сейчас", – пишет министр.

Читайте также: Кулеба: Цель Путина – уничтожить Украину, а не захват частей или контроль над страной

Евгений Пилипенко
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