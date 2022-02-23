Сейчас нужен болезненный удар санкциями по экономике России и окружению Путина – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров безотлагательно нанести "болезненный удар" по экономике агрессивной России и окружению ее президента Владимира Путина. Об этом он пишет в Twitter.

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Глава МИД убежден: для того чтобы остановить Кремль от дальнейшей агрессии против Украины, нужно "ввести больше санкций против РФ".

"Первые решительные шаги были предприняты вчера, и мы благодарны за них. Сейчас нужно увеличивать давление. Нанести удар по экономике РФ и окружению Путина. Болезненный удар. И сделать это уже сейчас", – пишет министр.

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Евгений Пилипенко

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