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Съездили на Донбасс. Дания выделяет Украине 22 млн евро на безопасность – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 22:57
Съездили на Донбасс. Дания выделяет Украине 22 млн евро на безопасность – Кулеба - Фото
Йеппе Кофод (слева) на Донбассе (Фото: ФБ штаба ООС)

Дания выделяет Украине дополнительно 22 млн евро на безопасность. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам визита в Украину главы МИД Дании Йеппе Кофода, который сегодня посетил линию разграничения на Донбассе.

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Кулеба поблагодарил Йеппе Кофода за своевременный визит на Донбасс, который свидетельствует о солидарности Дании с Украиной на фоне угроз со стороны России. 

Глава украинской дипломатии заявил, что высоко ценит решение Дании выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины и назвал это проявлением настоящей дружбы.

Съездили на Донбасс. Дания выделяет Украине 22 млн евро на безопасность – Кулеба

В Facebook штаба операции объединенных сил сообщили, что сегодня Кофод и еще два члена датской делегации посетили линию разграничения на Донбассе.

Иностранные дипломаты пообщались с военными ООС и почтили память украинских бойцов, возложив цветы у мемориалов погибшим в поселке Пески и Первомайском.

Съездили на Донбасс. Дания выделяет Украине 22 млн евро на безопасность – Кулеба
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Наталия Медведева
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дания Донбасс военная помощь
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