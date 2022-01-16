Съездили на Донбасс. Дания выделяет Украине 22 млн евро на безопасность – Кулеба
Дания выделяет Украине дополнительно 22 млн евро на безопасность. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам визита в Украину главы МИД Дании Йеппе Кофода, который сегодня посетил линию разграничения на Донбассе.
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Кулеба поблагодарил Йеппе Кофода за своевременный визит на Донбасс, который свидетельствует о солидарности Дании с Украиной на фоне угроз со стороны России.
Глава украинской дипломатии заявил, что высоко ценит решение Дании выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины и назвал это проявлением настоящей дружбы.
В Facebook штаба операции объединенных сил сообщили, что сегодня Кофод и еще два члена датской делегации посетили линию разграничения на Донбассе.
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