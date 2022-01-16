Съездили на Донбасс. Дания выделяет Украине 22 млн евро на безопасность – Кулеба

Дания выделяет Украине дополнительно 22 млн евро на безопасность. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам визита в Украину главы МИД Дании Йеппе Кофода, который сегодня посетил линию разграничения на Донбассе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба поблагодарил Йеппе Кофода за своевременный визит на Донбасс, который свидетельствует о солидарности Дании с Украиной на фоне угроз со стороны России.

Глава украинской дипломатии заявил, что высоко ценит решение Дании выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины и назвал это проявлением настоящей дружбы.

В Facebook штаба операции объединенных сил сообщили, что сегодня Кофод и еще два члена датской делегации посетили линию разграничения на Донбассе.

Иностранные дипломаты пообщались с военными ООС и почтили память украинских бойцов, возложив цветы у мемориалов погибшим в поселке Пески и Первомайском.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить в этом Украину.

14 января в оккупированной Горловке разгерметизировались емкости с химикатами. Разведка допускает, что Россия может использовать это как предлог для расширения агрессии против Украины.

15 января стало известно, что линию разграничения на Донбассе посетят министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.