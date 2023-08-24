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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 августа

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 августа - Фото
Винищувач F-16 (Фото - Вікіпедія)

1. ГУР и ВМС провели спецоперацию в Крыму. Цели достигнуты, потерь нет – видео. В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Позже стало известно об уничтожении не менее 30 россиян и повреждении четырех катеров РФ (подробнее).

2. Из-за обстрелов россиян остановилась одна из ТЭС ДТЭК. Российская армия утром 24 августа обстреляла одну из теплоэлектростанций в Украине. Она прекратила работу (подробнее).

3. Военные разведчики ГУР и ВМС подняли флаг Украины в Крыму – видео. Военные разведчики Главного управления Минобороны при поддержке Военно-морского флота подняли флаг Украины над Крымом (подробнее).

4. Литва объявила о новом пакете помощи ВСУ на 41 млн евро в честь Дня независимости. Пакет для ВСУ содержит боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских смотровых радаров, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидроновые средства и прочее (подробнее).

5. Германия впервые передала Украине ракеты к Patriot. Сколько – не озвучивает. Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Ранее Берлин сообщал только о передаче самих пусковых установок, но не вооружения к ним (подробнее).

6. Официально. Норвегия станет третьей страной, от которой ВСУ получат истребители F-16. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Украину 24 августа объявил, что его страна приняла решение передать ВСУ современные западные самолеты F-16, но не озвучил количество (подробнее).

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Оксана Житнюк
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