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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 июня

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 июня - Фото
Андрей Деркач (Фото: Наш край/Facebook)

1. ВСУ ПОЛУЧИЛИ КОМАНДУ ОТХОДИТЬ ОТ СЕВЕРОДОНЕЦКА И ОТБИЛИ АТАКУ НА ЛИСИЧАНСК – ГАЙДАЙ. Украинские военные отбили атаку на Лисичанск, но получили команду отходить от Северодонецка. Российские силы захватили Николаевку (подробнее).

2. ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ, ПОСТРАДАЮТ МНОГИЕ. ПУТИН ХОЧЕТ РАЗДЕЛИТЬ ГЕРМАНИЮ, НО МЫ ВЫЖИВЕМ – ХАБЕК. Несмотря на развязанную российским диктатором Владимиром Путиным энергетическую войну против ЕС и Германии в частности, люди в целом готовы пережить определенные лишения ради поражения кремлевского режима, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек (подробнее).

3. ЕВРОСОЮЗ НА ПОРОГЕ РЕФОРМ. УКРАИНА ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ ИНТЕРЕСЫ УЧИТЫВАЛИСЬ. Украина сделает все, чтобы ее интересы были учтены в процессе реформ Евросоюза, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона (подробнее).

4. У ДЖОНСОНА ПРОБЛЕМЫ: ТОРИ ПРОИГРАЛИ ДОВЫБОРЫ. ОН ОТРЕАГИРОВАЛ – "ПРОДОЛЖУ ИДТИ ВПЕРЕД". Консервативная партия главы британского правительства Бориса Джонсона потеряла на довыборах два места в парламенте. Это, как выразились в Reuters, "стало сокрушительным ударом по правящей партии", который уже вызвал отставку председателя партии и "усилил сомнения в будущем премьер-министра" (подробнее).

5. НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ АНДРЕЙ ДЕРКАЧ РУКОВОДИЛ РОССИЙСКОЙ АГЕНТУРНОЙ СЕТЬЮ – СБУ. Служба безопасности Украины сообщает, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, в которую входил народный депутат Андрей Деркач (подробнее).

6. КАЗУС БЕЛЛИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО. РФ ХОЧЕТ АТАКОВАТЬ МОЗЫРЬ, ЧТОБЫ ВТЯНУТЬ БЕЛАРУСЬ В ВОЙНУ – ГУР. Кремль планирует подорвать жилые дома в Мозыре Гомельской области, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, сообщает украинская разведка (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Интервью | "Победы ВСУ – сильнейшая движущая сила". Андрей Коболев о Европе и санкциях против России

Вадим Ребрина
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