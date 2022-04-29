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Шесть мировых лидеров и глава Еврокомиссии. К кому украинцы относятся лучшее всего – опрос

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29.04.2022, 15:40
Шесть мировых лидеров и глава Еврокомиссии. К кому украинцы относятся лучшее всего – опрос - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В последние два месяца отношение украинцев значительно улучшилось к руководителям Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы, Франции, а также к главе Еврокомиссии. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг.

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Украинцев спросили об их отношении к ряду мировых лидеров:

→ к президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 92% опрошенных;
→ к премьер-министру Британии Борису Джонсону87%;
→ к президенту США Джо Байдену86%;
→ к президенту Турции Реджепу Эрдогану76%;
→ к президенту Литвы Гитанасу Науседе75%;
→ к президенту Франции Эмманюэлю Макрону75%;
→ к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен66%.

Наихудшее отношение украинцы высказали о российском и беларуском диктаторах – Владимире Путине и Александре Лукашенко.

Шесть мировых лидеров и глава Еврокомиссии. К кому украинцы относятся лучшее всего – опрос

Опрос проводился по телефону 26 апреля 2022 года среди 1000 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 3,1%. В комментарии LIGA.net группа Рейтинг сообщила, что стороннего заказчика не было, исследование проводилось по инициативе и за счет компании.

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Оксана Житнюк
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рейтинг опрос социология
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