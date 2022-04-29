Шесть мировых лидеров и глава Еврокомиссии. К кому украинцы относятся лучшее всего – опрос

В последние два месяца отношение украинцев значительно улучшилось к руководителям Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы, Франции, а также к главе Еврокомиссии. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг.

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Украинцев спросили об их отношении к ряду мировых лидеров:

→ к президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 92% опрошенных;

→ к премьер-министру Британии Борису Джонсону – 87%;

→ к президенту США Джо Байдену – 86%;

→ к президенту Турции Реджепу Эрдогану – 76%;

→ к президенту Литвы Гитанасу Науседе – 75%;

→ к президенту Франции Эмманюэлю Макрону – 75%;

→ к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен – 66%.

Наихудшее отношение украинцы высказали о российском и беларуском диктаторах – Владимире Путине и Александре Лукашенко.

Опрос проводился по телефону 26 апреля 2022 года среди 1000 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 3,1%. В комментарии LIGA.net группа Рейтинг сообщила, что стороннего заказчика не было, исследование проводилось по инициативе и за счет компании.

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Оксана Житнюк

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