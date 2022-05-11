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Широкомасштабное наступление России остановлено – представитель Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 15:33
Широкомасштабное наступление России остановлено – представитель Генштаба - Фото
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ВСУ остановили и успешно сдерживают широкомасштабное наступление России. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Как заявил Громов, вооруженные силы России десятикратно превосходили на отдельных направлениях подразделения ВСУ не только численностью личного состава, но и в оснащенности военной техникой.

В частности, после неудачной попытки окружить Харьков противник перешел к обороне. На Изюмском направлении россияне также перешли к обороне иперебрасывают силы на Луганское направление.

Представитель Генштаба также сообщил, что Штаб продолжает рассматривать как существенную угрозу возможность осуществления противником морской десантной операции на Черноморском побережье.

Кроме того, Громов отметил, что в акватории Черного и Азовского морей продолжают действовать российские корабли и подводные лодки, которые "осуществляют поддержку наземных группировок войск на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине территории Украины".

Сергей Бережной
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генеральный штаб вторжение россии Алексей Громов
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