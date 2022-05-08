Шмыгаль лично призвал главу ВОЗ исключить Россию из организации перенести офис в Киев

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреесуса прекратить членство России в ВОЗ, написал Шмыгаль у себя в телеграме.

Также он предложил руководителю ВОЗ перенести региональный офис по неинфекционным болезням из Москвы в Киев.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил ВОЗ выступить в качестве фасилитатора в рамках восстановления системы здравоохранения Украины и создания новых больниц.

"Во время разговора доктор Тедрос отметил, что поражен смелостью и профессионализмом наших медицинских работников. Наши медики с первого дня войны наравне с военными держат свой фронт спасения человеческой жизни", – написал Ляшко.

Гебреесус не упомянул в своих соцсетях о разговоре об исключении РФ из организации. Впрочем, призвал Россию окончить войну, опубликовав фото на фоне разрушенного снарядами дома.

Катерина Амеліна

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