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Шольц и Макрон: Германия и Франция стоят на стороне Украины как часть европейской семьи

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 01:25
Шольц и Макрон: Германия и Франция стоят на стороне Украины как часть европейской семьи - Фото
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Bundesregierung/Denzel)

9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом и они вместе заявили о поддержке Украины в войне против России. Об этом говорится на сайте канцлера ФРГ.

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"Германия и Франция вместе стоят на стороне Украины как часть европейской семьи. Мы выступаем за Европейский Союз, который стоит за мир и свободу, за демократию и верховенство права", – написал в Twitter Шольц.

По словам Шольца, Украине будет по-прежнему оказываться финансовая, гуманитарная и военная поддержка для прекращения войны.

"Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее финансово, гуманитарно, а также в военном отношении, чтобы положить конец этой войне. Несправедливость не должна торжествовать, границы в Европе не должны изменяться силой", – заявил Шольц.

По инициативе французского председательства в Совете ЕС вечером 9 мая Бранденбургские ворота в Берлине и Эйфелеву башню в Париже подсветили в цвета флага Украины.

Шольц и Макрон: Германия и Франция стоят на стороне Украины как часть европейской семьи

Шольц и Макрон: Германия и Франция стоят на стороне Украины как часть европейской семьи
  • Ранее в этот день Макрон заявил, что возможное получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС не означает, что страна скоро вступит в союз. Он предложил создать вокруг ЕС более широкое политическое сообщество демократических государств.

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Наталия Медведева
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