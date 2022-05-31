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Шольц не понимает, почему его критикуют: Мы предоставили оружие Украине и дадим еще

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31.05.2022, 09:09
Шольц не понимает, почему его критикуют: Мы предоставили оружие Украине и дадим еще - Фото
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц не понимает, почему его обвиняют в отсутствии военной поддержки Украины. "Мы поставили оружие и будем поставлять еще больше", – сказал Шольц в интервью ряду немецких газет, пишет Spiegel.

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Он сказал, что поставки зенитных самоходных установок Gepard запланированы на конец июля. Кроме того, идет обучение украинских бойцов на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000.

Канцлер также выразил "большое удивление" из-за заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что Германия якобы нарушила свое обещание предоставить Польше танки вместо тех, которые Польша направила в Украину.

"Мы ведем переговоры со всеми восточноевропейскими партнерами и хотим продолжать их с Польшей так же серьезно, как с Чехией и Словакией", – сказал он.

Шольц считает, что всем союзникам Германии стоит понимать: у Бундесвера нет огромных запасов техники, которую можно было бы просто взять и отдать. Танки сначала нужно изготовить.

Основной проблемой, пояснил канцлер, было структурное недофинансирование немецкой армии с 2010 года. Он заверил, что ситуация изменится после создания специального фонда, предусматривающего увеличение финансирования Бундесвера на 100 млрд евро.

Утверждение спецфонда предполагает масштабный заказ вооружений.

"Скоро у Германии будет самая большая конвенциональная армия в Европе среди стран НАТО", – сказал Шольц.

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Андрей Водяный
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Германия война оружие военная помощь олаф шольц
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