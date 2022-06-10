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Шольц потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 19:54
Шольц потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям - Фото
Олаф Шольц и Александр Вучич (Фото: скриншот видео/YouTube)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия как страна, стремящаяся вступить в Евросоюз, должна присоединиться к антироссийским санкциям. 

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"Это очевидно: тот, кто вступает в ЕС, принимает все правила... и должен соблюдать режим, связанный с санкциями", – сказал Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, передает Spiegel.  

Также во время пресс-конференции Шольц заявил, что санкции против России не будут отменены сразу после прекращения военных действий в Украине. Для отмены санкций нужна полная нормализация ситуации. 

Сербия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в марте 2012 года. По оценкам Еврокомиссии, Сербия может получить членство в Европейском союзе до 2025 года. 

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Роман Брыль
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вступление в ЕС Александр Вучич санкции против россии олаф шольц
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