Шольц потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия как страна, стремящаяся вступить в Евросоюз, должна присоединиться к антироссийским санкциям.

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"Это очевидно: тот, кто вступает в ЕС, принимает все правила... и должен соблюдать режим, связанный с санкциями", – сказал Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, передает Spiegel.

Также во время пресс-конференции Шольц заявил, что санкции против России не будут отменены сразу после прекращения военных действий в Украине. Для отмены санкций нужна полная нормализация ситуации.

Сербия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в марте 2012 года. По оценкам Еврокомиссии, Сербия может получить членство в Европейском союзе до 2025 года.

8 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что больше ФРГ помогают Украине, вероятно, только США.

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Роман Брыль

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