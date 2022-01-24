Шольц призвал быть "осмотрительными" с санкциями против России: Они влияют и на нас

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России на случай возможного вторжения в Украину и отметил: экономические ограничения влияют также на страны Запада. Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, которое цитирует Reuters.

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"Осмотрительность диктует выбор мер, которые окажут наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы", – сказал он о санкциях против РФ.

В то же время Шольц добавил: "Мы должны учитывать последствия, которые это будет иметь для нас".

Канцлер Германии также отбросил предположения, что США и Европа не могут договориться о наборе санкций.

"В кругу союзников мы согласовываем возможные меры. Это хорошо. Мы должны уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации", – сказал он.

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Марк Сировой

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