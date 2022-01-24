Шольц призвал быть "осмотрительными" с санкциями против России: Они влияют и на нас
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России на случай возможного вторжения в Украину и отметил: экономические ограничения влияют также на страны Запада. Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, которое цитирует Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Осмотрительность диктует выбор мер, которые окажут наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы", – сказал он о санкциях против РФ.
В то же время Шольц добавил: "Мы должны учитывать последствия, которые это будет иметь для нас".
Канцлер Германии также отбросил предположения, что США и Европа не могут договориться о наборе санкций.
"В кругу союзников мы согласовываем возможные меры. Это хорошо. Мы должны уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации", – сказал он.
- В последние дни напряжение в отношениях между Германией и Украиной выросло после скандальных заявлений немецких политиков и принципиального отказа Берлина поставлять Киеву оружие на фоне угрозы нового вторжения РФ.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию не поощрять новое нападение РФ на Украину.
Читайте также: Зеленский – Западу: Не будет смысла в санкциях против РФ, если Украина потеряет территорию
Комментарии