Шольц уклонился от ответа на вопрос о планах на поездку в Украину с Макроном и Драги

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать сообщения о том, что он планирует вскоре посетить Украину вместе со своими коллегами из Франции и Италии. Об этом сообщает Assosiated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее в этот день итальянская газета La Stampa написала, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эмманюэль Макрон, и канцлер Шольц приедут в Киев 16 июня. Аналогичная информация появилась и в других европейских СМИ.

Как отмечается, Шольц уклонился от вопросов о запланированных поездках, заявив, что не пойдет дальше того, что сказал журналистам его представитель ранее в тот же день.

В АР уточняют, что пресс-секретарь Шольца отказался обсуждать появившиеся в прессе анонсы поездки.

Читайте также: Зеленский: Шольц не должен балансировать между Украиной и Россией

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.