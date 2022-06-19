Шольца призвали дать оружие Украине: Рискуем нанести репутации Германии непоправимый ущерб

В Германии парламентский блок партий ХДС/ХСС, который находится в оппозиции коалиции "светофора", призвал канцлера Олафа Шольца передать Украине ранее обещанное оружие. Об этом сообщает Welt.

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После визита канцлера ФРГ в Киев блок ХДС/ХСС усилил давление на Шольца с целью поставок Украине тяжелого вооружения.

Как отмечается, пока все планы на этот счет застряли на стадии анонса и подготовки.

В заявлении ХДС/ХСС, которое попало в распоряжение Welt, парламентарии обвиняют Шольца в игнорировании решения Бундестага.

В конце апреля парламент принял решение о поставке тяжелого вооружения, за которое проголосовала коалиция и ХДС/ХСС, однако Шольц не подчинился ему.

"Все поставки тяжелого вооружения, инициированные и объявленные федеральным правительством, такие как зенитные самоходные установки Gepard, гаубицы Panzerhaubitzen 2000, РСЗО Mars II и ПВО IRIS-T, не продвинулись дальше стадии объявления и подготовительных мероприятий", – говорится в заявлении ХДС/ХСС, которое, по данным Welt, планируется обнародовать в начале следующей недели.

Депутаты считают, что Германия изолирует себя таким нерешительным отношением и рискует "нанести непоправимый ущерб своей репутации, особенно среди наших восточных соседей и друзей".

В заявлении также содержится призыв к немедленному решению по предложениям оборонной промышленности на поставку Украине боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard 1.

Оппозиция также требует большей парламентской прозрачности в отношении уже поставленного на сегодняшний день оружия.

Как пишет Welt, документ сформулирован в драматическом тоне: "Украинской армии грозит обескровливание. Этого не должно произойти. Чтобы Украина могла продолжать свою борьбу, ей срочно нужны поставки современного оружия и боеприпасов".

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Наталия Медведева

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