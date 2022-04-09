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Швеция сделает шаг к вступлению в НАТО после Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 14:29
Швеция сделает шаг к вступлению в НАТО после Финляндии - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Вторая по влиянию оппозиционная партия Швеции готова пересмотреть отрицательное отношение к вступлению страны в НАТО после того, как заявку на вступление в Альянс подаст соседняя Финляндия. Об этом заявил в интервью Svenska Dagbladet лидер партии Шведские демократы Йимми Окессон.

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"Если Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, я намерен обратиться в совет партии с призывом изменить нашу позицию", – сказал Окессон.

По его словам, к пересмотру отношения к НАТО его подтолкнуло вторжение России в Украину. "Украина не была членом НАТО, а потому осталась совершенно одна", – считаеь он.

Учитывая ситуацию в национальном парламенте, если Шведские демократы поддержат идею вступления в НАТО, эта инициатива сможет получить парламентское большинство.

8 апреля сообщалось, что правительство Финляндии фактически приняло решение подать заявку на вступление страны в НАТО в конце апреля или в начале мая.

Сергей Бережной
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нато швеция
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