Силам обороны пришлось отступить из Урожайного и Крынок – источник в Генштабе

В обоих населенных пунктах удерживать позиции больше не имело смысла из-за масштабных разрушений, и Силы обороны отошли ради сохранения жизней бойцов

Иллюстративное фото - Генштаб

Силам обороны пришлось отступить из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также из поселка Урожайное в Волновахском районе Донецкой области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Генштабе ВСУ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, в обоих населенных пунктах было невозможно и дальше удерживать позиции.

В Крынках бои сместились на острова. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий.

Аналогичная ситуация, по словам собеседника, сложилась и в Урожайном. Позиции были разрушены и непригодны для использования, личный состав не мог выполнять свои задачи.

В целях сохранения жизней бойцов Силы обороны должны отступать с уничтоженных позиций, подчеркнул представитель Генштаба.

OSINT-сообщество DeepState сообщало об оккупации россиянами Урожайного еще 14 июля. По данным аналитиков, враг начал массированный штурм северной части поселка значительными силами – двумя ротами личного состава.

Урожайное на карте DeepState

Крынки на карте DeepState

16 июля Зеленский провел Ставку, на которой Сырский доложил о ситуации на основных направлениях: это Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и другие. Обсуждались замыслы российских войск и ответ на них.

В Нацгвардии рассказали о рекордном количестве уничтоженных артиллерийских систем россиян и о неудачных попытках оккупантов наступать в Харьковской области.

Читайте также: Цель – выход к Константиновке. Как россияне пытаются захватить Торецк и что дальше