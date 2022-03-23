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Сирийские военные саботируют требования России об отправке "добровольцев" в Украину – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 17:40
Сирийские военные саботируют требования России об отправке
Шойгу, Асад и Путин (Фото – EPA)

Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне России, утверждает Главное управление разведки Минобороны.

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В сообщении ГУР сказано, что 22 марта состоялась встреча между полковником Насимом Абу Ирра (командующим 8 бригады, дислоцированной в южной сирийской провинции Дера) и генералом вооруженных сил России Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировкой в ​​южных провинциях Сирии). В ходе встречи Журавлев потребовал предоставить список сирийских "добровольцев", которые готовы к участию в войне против Украины.

По данным разведки, сирийский полковник четкого ответа не дал, пообещав вместо этого проконсультироваться с другими командирами своей бригады.

Российские оперативники, утверждает ГУР, также пытаются договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской республики.

Разведка констатирует, что предварительные обещания сирийских властей о систематических поставках наемников для российской армии не выполняются, поскольку сирийцев пугает информация о высоких потерях россиян. 

Сергей Бережной
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Сирия
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