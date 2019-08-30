Состоялся обмен пленными между Украиной и Россией
30.08.2019, 08:00
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)
В ночь на пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.
Борт с освобожденными украинцами приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны).
Освобожденных политзаключенных встречал президент Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что планировался обмен по формуле 33 на 33.
- О том, что процедура обмена началась, написал вечером в четверг получивший гражданство Украины, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на своей странице в Facebook.
- Telegram-канал Baza написал: "Неопознанный борт, данные которого скрыты от сервиса "Флайт Радар", приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево в 1:05. Сообщалось, что сегодня ночью может произойти обмен заключенными между Россией и Украиной".
- О том, что политзаключенных в России украинцев может помиловать президент РФ Владимир Путин, сообщил Коммерсант. По их информации, несколько человек, в том числе Олег Сенцов, отказались писать прошение о помиловании - их могут отправить в Украину отбывать наказание, назначенное российским судом.
- 19 августа В Кремле сообщили, что Макрон и Путин обсуждали украинско-российские отношения, в том числе обмен "удерживаемыми лицами".
- На следующий день сразу в трех московских изданиях появилась информация о подготовке обмена, который произойдет до конца августа.
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