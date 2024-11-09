Белый дом (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Один из старших советников Дональда Трампа Брайан Ланза подверг критике администрацию действующего президента США Джо Байдена и европейских союзников за недостаточную военную поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире BBC World Service.

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Ланза выразил критику в адрес поддержки Украины со стороны администрации Байдена- Харрис, а также европейских стран после вторжения России в феврале 2022 года.

"Реальность на местах такова, что европейские государства и президент Байден не дали Украине возможности и оружия для победы в этой войне в самом начале, и они не смогли снять ограничения для победы Украины", – сказал советник избранного президента США.

По словам Ланзы, такая политика Запада поспособствовала затягиванию российско-украинской войны.

СПРАВКА Брайан Ланза – американский политический консультант и лоббист. Он известен своей работой во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, где являлся заместителем директора по коммуникациям и работал в переходной команде после победы Трампа. Ланза также занимался политическими связями, в частности с медиа, и консультировал разные политические кампании в США. Он и сейчас является одним из старших советников избирательной кампании Дональда Трампа в 2024 году. Он активно выступает в медиа как представитель кампании, обсуждая стратегию и отвечая на критические вопросы по Трампу во время предвыборных дебатов и событий. Брайан Ланза – американский политический консультант и лоббист. Он известен своей работой во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, где являлся заместителем директора по коммуникациям и работал в переходной команде после победы Трампа. Ланза также занимался политическими связями, в частности с медиа, и консультировал разные политические кампании в США. Он и сейчас является одним из старших советников избирательной кампании Дональда Трампа в 2024 году. Он активно выступает в медиа как представитель кампании, обсуждая стратегию и отвечая на критические вопросы по Трампу во время предвыборных дебатов и событий.