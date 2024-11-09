Советник Трампа обвинил Байдена и Европу в недостаточной военной поддержке Украины
Один из старших советников Дональда Трампа Брайан Ланза подверг критике администрацию действующего президента США Джо Байдена и европейских союзников за недостаточную военную поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире BBC World Service.
Ланза выразил критику в адрес поддержки Украины со стороны администрации Байдена- Харрис, а также европейских стран после вторжения России в феврале 2022 года.
"Реальность на местах такова, что европейские государства и президент Байден не дали Украине возможности и оружия для победы в этой войне в самом начале, и они не смогли снять ограничения для победы Украины", – сказал советник избранного президента США.
По словам Ланзы, такая политика Запада поспособствовала затягиванию российско-украинской войны.
- 7 ноября 2024 года президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".
- Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.
- В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.