"Спасибо, друг Уоллес!" Резников поблагодарил Великобританию за оружие против танков РФ
Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Лондон и британского коллегу Бена Уоллеса за решение предоставить Украине оружие. Об этом он написал в Twitter.
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"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонными системами", – отметил он.
Резников написал слова благодарности "нашему другу Бену Уоллесу за отличное выступление в британском парламенте". Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что оружие "предназначено для самообороны" на случай нового вторжения России.
Британия передает Украине партию оружия для сдерживания военной агрессии РФ. За последние дни два военно-транспортных самолета Королевских ВВС прибыли в аэропорт Борисполь.
- В конце декабря 2021 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине.
- Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для непосредственной передачи оружия Эстония должна получить разрешения от стран его происхождения.
- 6 января 2022-го глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику.
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