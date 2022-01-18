"Спасибо, друг Уоллес!" Резников поблагодарил Великобританию за оружие против танков РФ

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Лондон и британского коллегу Бена Уоллеса за решение предоставить Украине оружие. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонными системами", – отметил он.

Резников написал слова благодарности "нашему другу Бену Уоллесу за отличное выступление в британском парламенте". Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что оружие "предназначено для самообороны" на случай нового вторжения России.

Британия передает Украине партию оружия для сдерживания военной агрессии РФ. За последние дни два военно-транспортных самолета Королевских ВВС прибыли в аэропорт Борисполь.

В конце декабря 2021 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине.

Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для непосредственной передачи оружия Эстония должна получить разрешения от стран его происхождения.

6 января 2022-го глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику.

Читайте также: Топ-республиканец Сената: США должны дать Украине все оружие, которое она считает нужным

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.