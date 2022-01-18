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"Спасибо, друг Уоллес!" Резников поблагодарил Великобританию за оружие против танков РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 09:58
Алексей Резников (Фото - Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Лондон и британского коллегу Бена Уоллеса за решение предоставить Украине оружие. Об этом он написал в Twitter.

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"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонными системами", – отметил он.

Резников написал слова благодарности "нашему другу Бену Уоллесу за отличное выступление в британском парламенте". Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что оружие "предназначено для самообороны" на случай нового вторжения России.

Скриншот Twitter

Британия передает Украине партию оружия для сдерживания военной агрессии РФ. За последние дни два военно-транспортных самолета Королевских ВВС прибыли в аэропорт Борисполь.

  • В конце декабря 2021 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине.
  • Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для непосредственной передачи оружия Эстония должна получить разрешения от стран его происхождения.
  • 6 января 2022-го глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику. 

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Яна Катасонова
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