Спикер Конгресса - Трампу: Вы будете привлечены к ответственности

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прокомментировала официальный отказ Белого дома от сотрудничества со следствием по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу из-за разговора с президентом Владимиром Зеленским. Реакция Пелоси опубликована на сайте спикера Конгресса.
По ее мнению, действия президента Трампа "угрожают американской национальной безопасности, нарушают Конституцию США и подрывают целостность их выборов".
Пелоси считает, что отказ Белого дома от сотрудничества - это еще одна "попытка скрыть измену нашей демократии и стремление, чтобы президент был вне закона".
Спикер Конгресса США подчеркнула, что несмотря на возникающие препятствия, появляется все больше доказательств, которые свидетельствуют о том, что Трамп "злоупотреблял своим служебным положением и нарушил присягу хранить и защищать Конституцию".
"Господин президент, вы не вне закона. Вы будете привлечены к ответственности", - резюмировала Пелоси.
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