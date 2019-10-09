Спикер Конгресса - Трампу: Вы будете привлечены к ответственности

Конгресс США (фото - EPA)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прокомментировала официальный отказ Белого дома от сотрудничества со следствием по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу из-за разговора с президентом Владимиром Зеленским. Реакция Пелоси опубликована на сайте спикера Конгресса.

По ее мнению, действия президента Трампа "угрожают американской национальной безопасности, нарушают Конституцию США и подрывают целостность их выборов".

Пелоси считает, что отказ Белого дома от сотрудничества - это еще одна "попытка скрыть измену нашей демократии и стремление, чтобы президент был вне закона".

Спикер Конгресса США подчеркнула, что несмотря на возникающие препятствия, появляется все больше доказательств, которые свидетельствуют о том, что Трамп "злоупотреблял своим служебным положением и нарушил присягу хранить и защищать Конституцию".

"Господин президент, вы не вне закона. Вы будете привлечены к ответственности", - резюмировала Пелоси.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

В ней Зеленский, в частности, согласился рассмотреть вопрос о расследовании дела о компании Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Также оба президента раскритиковали действия по поддержке Украины со стороны ЕС, в частности лидеров Франции Эмманюэля Макрона и Германии Ангелы Меркель.

9 октября сообщалось, что Белый дом отказался сотрудничать со следствием по делу Трампа.

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