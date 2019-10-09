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Спикер Конгресса - Трампу: Вы будете привлечены к ответственности

Спикер Конгресса - Трампу: Вы будете привлечены к ответственности - Фото
Конгресс США (фото - EPA)
09.10.2019, 08:48

Нэнси Пелоси считает, что отказ Белого дома сотрудничать со следствием - это "попытка скрыть измену демократии"

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прокомментировала официальный отказ Белого дома от сотрудничества со следствием по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу из-за разговора с президентом Владимиром Зеленским. Реакция Пелоси опубликована на сайте спикера Конгресса. 

По ее мнению, действия президента Трампа "угрожают американской национальной безопасности, нарушают Конституцию США и подрывают целостность их выборов".

Пелоси считает, что отказ Белого дома от сотрудничества - это еще одна "попытка скрыть измену нашей демократии и стремление, чтобы президент был вне закона".

Спикер Конгресса США подчеркнула, что несмотря на возникающие препятствия, появляется все больше доказательств, которые свидетельствуют о том, что Трамп "злоупотреблял своим служебным положением и нарушил присягу хранить и защищать Конституцию".

"Господин президент, вы не вне закона. Вы будете привлечены к ответственности", - резюмировала Пелоси. 

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