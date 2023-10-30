Спикер Палаты Джонсон заявил, что помощь Израилю и Украине будут голосоваться отдельно
30.10.2023, 06:19
Майк Джонсон (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)
Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине и Израилю будут рассматривать отдельно, а не в едином пакете, как это предлагает Белый дом. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.
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По его словам, он поддержит отдельный законопроект, который включает финансирование обороны Израиля.
"Во всем мире происходит множество вещей, которыми нам придется заняться, и мы это сделаем. Но прямо сейчас то, что происходит в Израиле, требует немедленного внимания, и я думаю, что нам нужно отделить это и довести дело до конца", — сказал Джонсон.
Он выразил уверенность, что эту инициативу поддержат обе партии в Конгрессе.
30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября. Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода. 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.
- Ранее Джонсон заявлял, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее.
- Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Байдени напомнил о важности продления помощи Украине.
- В тот же день новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления. Секретарь СНБО Данилов сказал, что это "естественно", и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.
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