Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.04.2019, 18:55

Спикер штаба о "звонках Порошенко": Мне тоже звонили

Спикер штаба о "звонках Порошенко": Мне тоже звонили - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер штаба Порошенко Олег Медведев рассказал, что ему тоже поступил "звонок президента"

Реклама
Реклама

Спикер штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев сказал, что ему тоже звонил неизвестный номер и представился Петром Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Мне тоже был звонок. Я сначала подумал, что настоящий звонит. Потом оказалось, что телефон-автомат", - сказал он.

Реклама

Он отметил, что не в курсе технической стороны вопроса, в частности, откуда у Порошенко база номеров.

Медведев надеется, что подобные звонки и завтрашние дебаты позволят неопределившимся сделать свой выбор в пользу действующего президента.

Ранее сегодня украинские пользователи Facebook начали писать, что получали звонки с незнакомого номера от якобы Петра Порошенко. Записанный голос президента просил людей проголосовать за него 21-го апреля.

В штабе Петра Порошенко подтвердили LIGA.net, что используют "звонок президента" избирателям.

Читайте также: Порошенко вам позвонил и позвал на выборы? Где он взял ваш номер 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, выборы, агитация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 