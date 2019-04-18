Спикер штаба о "звонках Порошенко": Мне тоже звонили

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев сказал, что ему тоже звонил неизвестный номер и представился Петром Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Мне тоже был звонок. Я сначала подумал, что настоящий звонит. Потом оказалось, что телефон-автомат", - сказал он.

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Он отметил, что не в курсе технической стороны вопроса, в частности, откуда у Порошенко база номеров.

Медведев надеется, что подобные звонки и завтрашние дебаты позволят неопределившимся сделать свой выбор в пользу действующего президента.

Ранее сегодня украинские пользователи Facebook начали писать, что получали звонки с незнакомого номера от якобы Петра Порошенко. Записанный голос президента просил людей проголосовать за него 21-го апреля.

В штабе Петра Порошенко подтвердили LIGA.net, что используют "звонок президента" избирателям.

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