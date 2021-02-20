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Спортмастеру запретили торговать в Украине. Зеленский подписал указ о применении санкций

20.02.2021, 20:30
Спортмастеру запретили торговать в Украине. Зеленский подписал указ о применении санкций - Фото
Магазин Спортмастер (скриншот с видео с официального сайта)

В санкционный список Украины помимо Виктора Медведчука и его окружения попала также известная в Украине розничная сеть спорттоваров Спортмастер, против одного из учредителей которой были введены экономические санкции. Указ президента № 64/2021 с перечнем юрлиц и санкций был обнародован на официальном сайте Владимира Зеленского.

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Санкции были введены против компании из Сингапура Sportmaster Operations Pte. Ltd.

Список санкций:

  1. Полный запрет торговых операций.
  2. Полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины.
  3. Предотвращение выведения капиталов за границу.
  4. Запрет на ввоз продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd самой фирмой или через иностранных посредников.

Период санкций – три года.

По данным Единого госреестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований, учредителями ООО "Спортмастер-Украина" являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd (с долей в 1%).

Однако по сути Спортмастер является российской компанией розничной торговли спортивными товарами, главный офис которой находится в Москве.

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Дарья Мостовая
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