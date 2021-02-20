Спортмастеру запретили торговать в Украине. Зеленский подписал указ о применении санкций

В санкционный список Украины помимо Виктора Медведчука и его окружения попала также известная в Украине розничная сеть спорттоваров Спортмастер, против одного из учредителей которой были введены экономические санкции. Указ президента № 64/2021 с перечнем юрлиц и санкций был обнародован на официальном сайте Владимира Зеленского.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Санкции были введены против компании из Сингапура Sportmaster Operations Pte. Ltd.

Список санкций:

Полный запрет торговых операций. Полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины. Предотвращение выведения капиталов за границу. Запрет на ввоз продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd самой фирмой или через иностранных посредников.

Период санкций – три года.

По данным Единого госреестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований, учредителями ООО "Спортмастер-Украина" являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd (с долей в 1%).

Однако по сути Спортмастер является российской компанией розничной торговли спортивными товарами, главный офис которой находится в Москве.

Вчера, 19 февраля, СНБО принял решение ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц.

Сегодня на сайте президента появился указ, подписанный Зеленским, о введении решения СНБО в действие: в нем был обнародован перечень санкций и период их применения.

Читайте также: У Путина "очень тревожно" отреагировали на санкции против Медведчука

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.