Спутниковые снимки Maxar показывают, что братская могила в Буче появилась 10 марта

Первые признаки братской могилы жителей Бучи, которых убили российские оккупанты, видны на спутниковых снимках от 10 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков Украины.

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По информации Maxar, первые признаки появления траншеи для братской могилы возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче были замечены 10 марта.

"Более свежие снимки от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной около 45 футов (около 14 метров – ред.) юго-западнее церкви", – сообщили в Maxar.

Satellite images show long trench at Ukrainian mass grave site, Maxar says https://t.co/v8E2SzujrP pic.twitter.com/CilTvTEo8T — Reuters (@Reuters) April 3, 2022

В этом месте в Буче обнаружили массовое захоронение мирных жителей после отступления российских оккупантов из города.

Журналисты Reuters, которые посетили Бучу 2 апреля, видели тела, лежащие на улицах. Братская могила возле церкви была все еще открыта, из-под насыпанной сверху красной глины были видны руки и ноги мертвых людей.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева находят тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

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Наталия Медведева

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