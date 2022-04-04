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Спутниковые снимки Maxar показывают, что братская могила в Буче появилась 10 марта

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 04:24
Спутниковые снимки Maxar показывают, что братская могила в Буче появилась 10 марта - Фото
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Первые признаки братской могилы жителей Бучи, которых убили российские оккупанты, видны на спутниковых снимках от 10 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков Украины.

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По информации Maxar, первые признаки появления траншеи для братской могилы возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче были замечены 10 марта.

"Более свежие снимки от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной около 45 футов (около 14 метров – ред.) юго-западнее церкви", – сообщили в Maxar.

В этом месте в Буче обнаружили массовое захоронение мирных жителей после отступления российских оккупантов из города.

Журналисты Reuters, которые посетили Бучу 2 апреля, видели тела, лежащие на улицах. Братская могила возле церкви была все еще открыта, из-под насыпанной сверху красной глины были видны руки и ноги мертвых людей.

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Наталия Медведева
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