Спутниковые снимки: В Гомельской области Беларуси – новая база военной техники
23.02.2022, 11:35
Спутниковый снимок от 22 февраля 2022 года аэродрома в Большом Бокове Мозырского района Гомельской области Беларуси (Фото - Maxar Technologies)
Американская частная компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки от 22 февраля, на которых видно размещение более ста военных машин и десятков армейских палаток возле аэродрома в Большом Бокове Мозырского района Гомельской области Беларуси недалеко от границы с Украиной.
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Reuters отмечает, что аналитики Maxar утверждают, что на снимках военного гарнизона на территории России недалеко от границы с Украиной появился новый полевой госпиталь.
- 21 февраля президент РФ Владимир Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.
- США ввели первый транш санкций: против двух банков РФ и против суверенного долга России. Впереди – санкции против российских элит и членов их семей.
- 22 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с президентом Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином. Поднимались вопросы санкций против России и военной помощи Украине.
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