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Спутниковые снимки: В Гомельской области Беларуси – новая база военной техники

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23.02.2022, 11:35
Спутниковые снимки: В Гомельской области Беларуси – новая база военной техники - Фото
Спутниковый снимок от 22 февраля 2022 года аэродрома в Большом Бокове Мозырского района Гомельской области Беларуси (Фото - Maxar Technologies)

Американская частная компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки от 22 февраля, на которых видно размещение более ста военных машин и десятков армейских палаток возле аэродрома в Большом Бокове Мозырского района Гомельской области Беларуси недалеко от границы с Украиной. 

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Спутниковый снимок от 22 февраля 2022 года аэродрома в Большом Бокове Мозырского района Гомельской области Беларуси (Фото – Maxar Technologies)

Reuters отмечает, что аналитики Maxar утверждают, что на снимках военного гарнизона на территории России недалеко от границы с Украиной появился новый полевой госпиталь.

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Сергей Бережной
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