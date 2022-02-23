Спутниковые снимки: В Гомельской области Беларуси – новая база военной техники

Американская частная компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки от 22 февраля, на которых видно размещение более ста военных машин и десятков армейских палаток возле аэродрома в Большом Бокове Мозырского района Гомельской области Беларуси недалеко от границы с Украиной.

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Reuters отмечает, что аналитики Maxar утверждают, что на снимках военного гарнизона на территории России недалеко от границы с Украиной появился новый полевой госпиталь.

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Сергей Бережной

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