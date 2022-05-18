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Кулеба: После введения шестого пакета санкций против РФ в ЕС приступят к работе над седьмы

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 21:58
Кулеба: После введения шестого пакета санкций против РФ в ЕС приступят к работе над седьмы - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Сразу после введения шестого пакета санкций против России Европейская комиссия приступит к работе над седьмым пакетом. Об этом в интервью нидерландскому ресурсу NRC заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Мы получаем больше оружия. И санкций будет больше. Сразу после введения шестого пакета санкций Комиссия приступит к работе над седьмым", – сказал он.

16 мая Кулеба был в Брюсселе, где провел переговоры с Европейской комиссией.

На вопрос, какое решение проблемы блокировки Венгрией нефтяного эмбарго против РФ он видит, Кулеба ответил: "Нефтяное эмбарго не является санкцией с немедленным вступлением в силу, оно вступит в силу только через шесть месяцев после его принятия. Так что это не срочная проблема для нас".

Он сказал, что для ЕС неспособность ввести нефтяное эмбарго свидетельствует об отсутствии у него единства.

"Мы рассматриваем это как европейскую семейную ссору, которую члены ЕС должны разрешить сами. Но сейчас ЕС оказался в абсурдной ситуации, когда приходится платить дважды. Во-первых, за российскую нефть, которая финансирует армию, уничтожающую Украину. После этого они будут способствовать восстановлению Украины", – сказал министр.

Читайте также: ЕС не смог включить эмбарго на нефть РФ в шестой пакет санкций. Перенесли на две недели

Вадим Ребрина
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