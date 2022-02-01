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Среди законных прав России нет права решать за другие государства – президент Словакии

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 17:40
Среди законных прав России нет права решать за другие государства – президент Словакии - Фото
Зузана Чапутова (Фото - EPA)

Президент Словакии Зузана Чапутова в специальном заявлении, посвященном ситуации вокруг Украины, сказала, что у России, как и у любой страны, есть законные права, но среди них нет права решать судьбы других государств.

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Чапутова считает, что сегодняшняя ситуация напоминает 2014 год. "Тогда к границе Украины было подтянуто значительно меньше войск, чем сейчас, но они, тем не менее, позволили (России – ред.) захватить Крым и оторвать часть Донбасса от остальной Украины", – сказала президент Словакии.

Поэтому она считает, что сегодня ситуация требует бдительности и согласованных действий всех стран НАТО.

"Мы не можем позволить себе стать "слабым звеном" на восточном фланге Альянса. В наших интересах с помощью союзников усилить оборону восточной границы, а также всего восточного крыла НАТО", – заявила она.

Чапутова отмечает, что "у России есть законные интересы и права, как и у любой страны, и среди требований России есть такие, которые заслуживают внимательного рассмотрения, в том числе предложение о запрете некоторых систем вооружений в Европе". Именно поэтому имеет смысл продолжать с Россией диалог, считает она.

"Однако среди законных прав России нет права решать судьбы других государств", – подчеркнула Чапутова.

В ноябре 2021 года Чапутова от имени Словакии подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины.  

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Сергей Бережной
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