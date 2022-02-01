Среди законных прав России нет права решать за другие государства – президент Словакии
Президент Словакии Зузана Чапутова в специальном заявлении, посвященном ситуации вокруг Украины, сказала, что у России, как и у любой страны, есть законные права, но среди них нет права решать судьбы других государств.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Чапутова считает, что сегодняшняя ситуация напоминает 2014 год. "Тогда к границе Украины было подтянуто значительно меньше войск, чем сейчас, но они, тем не менее, позволили (России – ред.) захватить Крым и оторвать часть Донбасса от остальной Украины", – сказала президент Словакии.
Поэтому она считает, что сегодня ситуация требует бдительности и согласованных действий всех стран НАТО.
"Мы не можем позволить себе стать "слабым звеном" на восточном фланге Альянса. В наших интересах с помощью союзников усилить оборону восточной границы, а также всего восточного крыла НАТО", – заявила она.
Чапутова отмечает, что "у России есть законные интересы и права, как и у любой страны, и среди требований России есть такие, которые заслуживают внимательного рассмотрения, в том числе предложение о запрете некоторых систем вооружений в Европе". Именно поэтому имеет смысл продолжать с Россией диалог, считает она.
"Однако среди законных прав России нет права решать судьбы других государств", – подчеркнула Чапутова.
В ноябре 2021 года Чапутова от имени Словакии подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.
- 27 января разведка НАТО сообщила, что на границе с Украиной уже 120 000 военных РФ, наращивание сил продолжается.
Читайте также: Совбез ООН по Украине. Постпред США назвала действия России угрозой международному миру
Комментарии