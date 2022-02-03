США – Беларуси: Станете соучастником агрессии против Украины, будут санкции как для России

Беларусь предупредили, что в случае содействия Минска российской агрессии против Украины против страны будут введены санкции, аналогичные тем, что Запад подготовил для Кремля. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, сообщает в Twitter Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.

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Разговор представителей Вашингтона и Минска был посвящен наращиванию российских войск в Беларуси и продолжающимся нарушениям прав человека режимом диктатора Александра Лукашенко.

Донфрид в очередной раз выразила обеспокоенность в связи с объявленным Россией планом ввода 30 000 военнослужащих в Беларусь для проведения военных учений, особенно с учетом того, что более 100 000 военнослужащих уже размещены на границе России с Украиной.

Помощник госсекретаря США подчеркнула, что Беларусь столкнется с такими же последствиями, как и Россия, если станет частью плана дальнейшего вторжения в Украину.

Она также подчеркнула, что нынешние санкции США против режима Лукашенко являются ответом на продолжающиеся нарушения прав человека. Она призвала режим освободить более 1000 политических заключенных, которые в настоящее время находятся в беларуских тюрьмах.

18 января Путин и Лукашенко договорились о "внеплановой проверке войск". В ходе учений Россия и Беларусь хотят отработать "вариант применения всего военного потенциала двух стран" и подготовиться к действиям не только в своих границах.

На следующий день в США заявили, что Россия может атаковать Украину из Беларуси.

24 января Лукашенко заявил, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии".

26 января в Госдепе заявили, что если войска РФ будут постоянно дислоцироваться на территории Беларуси, то НАТО "вполне может потребоваться" переоценить свою собственную военную позицию в странах, граничащих с ней.

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Наталия Медведева

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