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США дадут Украине передовые ракетные системы. Киев пообещал не бить вглубь России – NYT

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 08:43
США дадут Украине передовые ракетные системы. Киев пообещал не бить вглубь России – NYT - Фото
HIMARS (фото - ЕРА)

США поставят Украине передовые ракетные системы, но украинское руководство заверило, что не будет использовать их для ударов вглубь России. Об этом сообщает The New York Times.

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Президент США Джо Байден анонсировал поставки Украине ракетных систем, которые способны бить на расстояние около 77-80 км (50 миль).

Высокопоставленный чиновник из Белого дома сказал, что эта система – самая передовая из предоставленных Украине на сегодняшний день. По его словам, США согласились поставить ее после прямых заверений руководства Украины, что это оружие не будут применять против целей в России.

Журналисты объяснили, что Байден дал российскому диктатору Владимиру Путину конкретные заверения, что США не намерены "провоцировать более широкий конфликт или применение оружия массового уничтожения".

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Официальные лица США заявили, что речь идет о поставках Украине установки HIMARS. Это высокоточное оружие со спутниковым наведением и мощностью взрыва сопоставимой с 225-кг авиабомбой. Радиус его действия (около 77 км – 88 миль) значительно превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина.

Системы HIMARS также могут быть оборудованы ракетами, которые способны бить на 300 км. Однако Байден отказался поставлять подобные ракеты, пишет NYT.

При этом высокопоставленный чиновник из Белого дома отметил: даже установки с радиусом действия в 70-80 км можно использовать для ударов по целям внутри РФ, если пригнать их на границу. Однако заверений Украины, что этого не произойдет, было для Вашингтона достаточно.

В целом в NYT отмечают, что новый пакет включает военную технику на $700 млн, в том числе противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские снаряды, вертолеты и тактические машины.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский РСЗО артиллерия ракеты военная помощь джо байден HIMARS
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