США готовят Украине новую поставку, будут средства для обороны и наступления – Пентагон

Соединенные Штаты Америки начали собирать новую поставку военной помощи для Украины. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

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Спикер Минобороны США отметил, что готовится четвертый пакет помощи Украине.

В Пентагоне стараются найти возможности ускорить поставки военной помощи украинской армии, отметил Кирби.

"Мы не будем детализировать, что находится в каждой из поставок. В новом предложении будут как оборонительные, так и наступательные средства", – сказал Кирби.

22 января 2022 года США доставили в Украину 90,7 тонны летального оружия и боеприпасов.

23 января в Украину прибыл второй самолет с оружием от США. На борту – более 80 тонн груза

Также США передадут Украине вертолеты Ми-17.

25 января прибыла очередная партия военной помощи от США для ВСУ, прислали "современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".

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Наталия Медведева

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