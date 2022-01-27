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США готовят Украине новую поставку, будут средства для обороны и наступления – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 23:31
США готовят Украине новую поставку, будут средства для обороны и наступления – Пентагон - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)

Соединенные Штаты Америки начали собирать новую поставку военной помощи для Украины. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

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Спикер Минобороны США отметил, что готовится четвертый пакет помощи Украине.

В Пентагоне стараются найти возможности ускорить поставки военной помощи украинской армии, отметил Кирби.

"Мы не будем детализировать, что находится в каждой из поставок. В новом предложении будут как оборонительные, так и наступательные средства", – сказал Кирби.

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Наталия Медведева
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