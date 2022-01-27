США готовят Украине новую поставку, будут средства для обороны и наступления – Пентагон
27.01.2022, 23:31
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)
Соединенные Штаты Америки начали собирать новую поставку военной помощи для Украины. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.
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Спикер Минобороны США отметил, что готовится четвертый пакет помощи Украине.
В Пентагоне стараются найти возможности ускорить поставки военной помощи украинской армии, отметил Кирби.
"Мы не будем детализировать, что находится в каждой из поставок. В новом предложении будут как оборонительные, так и наступательные средства", – сказал Кирби.
- 22 января 2022 года США доставили в Украину 90,7 тонны летального оружия и боеприпасов.
- 23 января в Украину прибыл второй самолет с оружием от США. На борту – более 80 тонн груза
- Также США передадут Украине вертолеты Ми-17.
- 25 января прибыла очередная партия военной помощи от США для ВСУ, прислали "современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".
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