США никогда не будут давить на Украину по вопросу вступления в НАТО – Белый дом

США не будут давить на Украину или какую-либо страну по вопросу вступления в НАТО. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Один из репортеров попросил отреагировать на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который сказал, что вопрос о членстве Украины в НАТО не находится на повестке дня.

Псаки ответила, что президент США Джо Байден сказал в своем обращении: все страны имеют право на суверенитет, территориальную целостность, свободу выбирать свой курс и с кем быть.

"Так что мы, Соединенные Штаты, никогда не будем оказывать давление на какую-либо страну, чтобы она присоединялась или не присоединялась к глобальному альянсу", – заявила она.

Псаки добавила, что вопрос членства Украины в НАТО будет зависеть от самой Украины и стран-членов Альянса.

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Марк Сировой

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