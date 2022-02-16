США никогда не будут давить на Украину по вопросу вступления в НАТО – Белый дом
США не будут давить на Украину или какую-либо страну по вопросу вступления в НАТО. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.
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Один из репортеров попросил отреагировать на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который сказал, что вопрос о членстве Украины в НАТО не находится на повестке дня.
Псаки ответила, что президент США Джо Байден сказал в своем обращении: все страны имеют право на суверенитет, территориальную целостность, свободу выбирать свой курс и с кем быть.
"Так что мы, Соединенные Штаты, никогда не будем оказывать давление на какую-либо страну, чтобы она присоединялась или не присоединялась к глобальному альянсу", – заявила она.
Псаки добавила, что вопрос членства Украины в НАТО будет зависеть от самой Украины и стран-членов Альянса.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 15 февраля РФ заявила об отводе части войск. В Офисе президента назвали заявление РФ "правильным сигналом", а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил – надо увидеть отвод войск, а не только услышать о нем.
- Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ называли 16 февраля. В ночь на 16 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением: пригрозил РФ санкциями и сказал, что мир не забудет, если она снова вторгнется в Украину.
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