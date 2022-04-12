США предупреждали Украину о возможной химатаке в Мариуполе и выяснят, что произошло

США предупреждали Украину, что армия РФ может совершить химическую атаку в Мариуполе, и выяснят, что произошло в городе вечером 11 апреля. Об этом сообщил CNN спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, у США были данные, что россияне могут применить в Мариуполе смесь слезоточивого газа с отравляющими веществами, чтобы ослабить оборону блокадного города.

"Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы собираемся поговорить с ними напрямую, чтобы попытаться определить, что именно здесь произошло", – сказал он.

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По его словам, США намерены напрямую связаться с украинской стороной, чтобы выяснить, что произошло. Вашингтон сможет сообщить больше после того, как получит дополнительные достоверные данные.

Ранее о намерениях армии РФ применить химическое оружие против защитников Мариуполя предупреждал Совет нацбезопасности и обороны.

11 апреля полк Нацгвардии "Азов" сообщил, что армия РФ сбросила с беспилотника в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое привело к легочной недостаточности и другим симптомам у пострадавших. Пострадали трое бойцов.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что с партнерами срочно проверят эту информацию, а любое применение химоружия будет означать эскалацию конфликта.

В Пентагоне заявили, что пока не могут подтвердить применение химоружия, но это означало бы эскалацию и прямой вызов НАТО.

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Марк Сировой

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