UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости – военный атташе

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 22:36
США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости – военный атташе - Фото
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Соединенные Штаты и дальше будут продолжать оказывать необходимую военную помощь Украине. В случае необходимости она будет увеличена в разы. Об этом заявил военный атташе при посольстве США Брендон Пресли на встрече с командованием Сухопутных войск ВСУ, сообщает пресс-служба командования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пресли обсудил ситуацию вокруг Украины и возможности развития перспективных направлений военного сотрудничества с командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским.

"Представитель США заверил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать необходимую поддержку как в оборонном вооружении, так и в обучении украинских военных. В случае необходимости объемы помощи будут увеличены в разы", – сказано в сообщении.

Сырский поблагодарил за поддержку в непростое для Украины время.

США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости – военный атташе

Читайте также: США и Великобритания прислали в Украину летальное оружие. Рассказываем о его возможностях

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США ВСУ оружие помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 