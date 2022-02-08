США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости – военный атташе
Соединенные Штаты и дальше будут продолжать оказывать необходимую военную помощь Украине. В случае необходимости она будет увеличена в разы. Об этом заявил военный атташе при посольстве США Брендон Пресли на встрече с командованием Сухопутных войск ВСУ, сообщает пресс-служба командования.
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Пресли обсудил ситуацию вокруг Украины и возможности развития перспективных направлений военного сотрудничества с командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским.
"Представитель США заверил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать необходимую поддержку как в оборонном вооружении, так и в обучении украинских военных. В случае необходимости объемы помощи будут увеличены в разы", – сказано в сообщении.
Сырский поблагодарил за поддержку в непростое для Украины время.
- С 22 января 2022 года США доставляют в Украину летальное оружие и боеприпасы. Восьмой самолет с военной помощью прибыл 6 февраля.
- Также США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине, в частности, ракеты Stinger и Javelin.
- Великобритания поставила Украине противотанковые гранатометы NLAW. Также в Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.
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