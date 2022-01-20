США ввели санкции против депутатов ОПЗЖ и бывших членов Партии регионов
20.01.2022, 17:48
Иллюстративное фото: unsplash.com
США в рамках борьбы с вредоносной деятельностью России ввели санкции против четверых украинцев — двух действующих депутатов от ОПЗЖ и двух бывших членов Партии регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
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Санкции введены против действующих депутатов фракции ОПЗЖ Тараса Козака и Олега Волошина, бывших "регионалов" Владимира Олейника и Владимира Сивковича.
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