UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США ввели санкции против депутатов ОПЗЖ и бывших членов Партии регионов

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 17:48
США ввели санкции против депутатов ОПЗЖ и бывших членов Партии регионов - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

США в рамках борьбы с вредоносной деятельностью России ввели санкции против четверых украинцев — двух действующих депутатов от ОПЗЖ и двух бывших членов Партии регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Санкции введены против действующих депутатов фракции ОПЗЖ Тараса Козака и Олега Волошина, бывших "регионалов" Владимира Олейника и Владимира Сивковича.

дополняется

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 