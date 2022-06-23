США выделили для Украины дополнительно военную помощь на $450 млн – что вошло
23.06.2022, 23:31
Джон Кирби (Фото - скриншот из видеотрансляции)
США выделили для Украины дополнительную военную помощь в размере $450 млн. Об этом сообщил на брифинге в Белом Доме координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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Кирби сказал, что в этот пакет помощи входят новые высокомобильные ракетные системы, десятки тысяч боеприпасов к артиллерийским системам, которые уже доставлены в Украину, и катера для прибрежного патрулирования.
Ранее со ссылкой на сотрудников администрации Белого Дома сообщалось, что пакет будет включать "высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS".
Источники Reuters утверждали, что речь идет о четырех РСЗО этого типа.
- 18 июня Пентагон перечислил вооружения и ресурсы, которые включены в помощь Украине.
- Сегодня Министр обороны Алексей Резников сообщил, что системы HIMARS из предыдущего пакета помощи США уже прибыли в Украину. О каком количестве идет речь, он не уточнил, но ранее в Пентагоне говорили о четырех HIMARS для Украины.
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