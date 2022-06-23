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США выделили для Украины дополнительно военную помощь на $450 млн – что вошло

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 23:31
США выделили для Украины дополнительно военную помощь на $450 млн – что вошло - Фото
Джон Кирби (Фото - скриншот из видеотрансляции)

США выделили для Украины дополнительную военную помощь в размере $450 млн. Об этом сообщил на брифинге в Белом Доме координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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Кирби сказал, что в этот пакет помощи входят новые высокомобильные ракетные системы, десятки тысяч боеприпасов к артиллерийским системам, которые уже доставлены в Украину, и катера для прибрежного патрулирования. 

Ранее со ссылкой на сотрудников администрации Белого Дома сообщалось, что пакет будет включать "высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS". 

Источники Reuters утверждали, что речь идет о четырех РСЗО этого типа.

Сергей Бережной
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помощь сша военная помощь HIMARS джон кирби
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