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США вывозят дипломатов из Украины и останавливают консульские услуги

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12.02.2022, 13:44
США вывозят дипломатов из Украины и останавливают консульские услуги - Фото
Посольство США в Киеве (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Сегодня, 12 февраля, Государственный департамент США принял решение о вывозе из Украины дипломатов и приостановить предоставление консульских услуг в Киеве. Об этом говорится на сайте Госдепа.

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Как отмечается, Госдеп распорядился вывезти большинство сотрудников посольства США в Киеве из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России. 

С воскресенья, 13 февраля, Госдепартамент приостанавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве.

"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", – говорится в сообщении.

Гражданам США рекомендуют обращаться за этими консульскими услугами в посольства Соединенных Штатов в соседних странах.

США вывозят дипломатов из Украины и останавливают консульские услуги

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  • 24 января Госдеп США отдал распоряжение семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве. Гражданам США рекомендовали не посещать Украину.
  • 26 января посольство США уже не "рекомендовало", а "призывало" граждан Соединенных Штатов "рассмотреть вопрос о выезде (из Украины. – Ред.) сейчас".
  • 10 февраля Бюро консульских дел Госдепартамента США призвало американских граждан не посещать Украину, а тех, кто сейчас находится здесь, покинуть страну немедленно. 
  • 11 февраля Белый дом призвал всех американцев покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов.

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Наталия Медведева
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