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Стартовал проект "Армия дронов" для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 14:46
Стартовал проект
Иллюстрация U24

Фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта "Армия дронов". Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ, сообщается в пресс-релизе U24.

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Комплексная программа направлена на закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также на курс обучения пилотов.

Первая задача проекта — приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ, а также собрать тысячи простейших дронов. Люди со всего мира могут пожертвовать средства или отдать на нужды ВСУ собственный дрон. Это можно сделать здесь

Приоритет проекта – 200 профессиональных беспилотных авиакомплексов тактического уровня для воздушной разведки. Такие дроны могут летать на высоте до 5 км и до 24 часов на расстояние до 160 км. Они оснащены несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением, а главное – их сложно заметить, а значит – сложно сбить.

Отправить свой дрон можно на склад партнеров проекта — Help Ukraine Center в Польше или в хаб в США. Оттуда дрон доставят в Украину. Украинцы также могут отправить посылку Новой почтой. Достаточно принести дрон, сказать кодовые слова "Доставка для ВСУ на Армию дронов". Оператор самостоятельно оформит отправку.

Пожертвовать просят квадрокоптеры со следующими параметрами:

- батарея от 5000 мАч;
- дальность полета от 1 км;
- камера с разрешением не менее 20 Мп;
- продолжительность зарядки не менее 30 минут;
- параметры фото – не менее 5280х3956, видео – не менее 3840x2160.

Первым инициативу поддержал Monobank: за пять дней собрали почти 64 млн грн. Их потратят на два ударных беспилотных авиационных комплекса Warmate.

  • Президент Владимир Зеленский 5 мая объявил о запуске глобальной инициативы United24 по сбору средств на помощь украинской армии, гражданским, а также восстановление украинских городов.
  • Андрей Шевченко стал первым послом платформы United24.
  • В рамках U24 вышитую сорочку Зеленского, в которую он был одет на День вышиванки, продали на аукционе в США за $100 000.

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Оксана Житнюк
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