Страны ЕС полностью закроют небо для российских авиакомпаний – ARD
26.02.2022, 23:49
Европейский Союз полностью закроет небо для российских авиакомпаний за нападение РФ на Украину. Об этом написал в Twitter журналист немецкого канала ARD Маттиас Дайс.
"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердили мне из надежного источника", – написал он.
Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии сообщило, что их руководитель Фолькер Виссинг поддерживает закрытие немецкого неба для российских самолетов и приказал к этому готовиться.
Параллельно с этим немецкие самолеты начали разворачиваться в небе над Россией. Например, так на трекинговом сервисе Flight Radar 24 выглядит путь рейса Lufthansa Мюнхен-Сеул LH718.
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