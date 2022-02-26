UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Страны ЕС полностью закроют небо для российских авиакомпаний – ARD

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 23:49

Европейский Союз полностью закроет небо для российских авиакомпаний за нападение РФ на Украину. Об этом написал в Twitter журналист немецкого канала ARD Маттиас Дайс.

"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердили мне из надежного источника", – написал он.

Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии сообщило, что их руководитель Фолькер Виссинг поддерживает закрытие немецкого неба для российских самолетов и приказал к этому готовиться.

Параллельно с этим немецкие самолеты начали разворачиваться в небе над Россией. Например, так на трекинговом сервисе Flight Radar 24 выглядит путь рейса Lufthansa Мюнхен-Сеул LH718.

Страны ЕС полностью закроют небо для российских авиакомпаний – ARD

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война ЕС авиакомпании аэрофлот
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 