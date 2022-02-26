Страны ЕС полностью закроют небо для российских авиакомпаний – ARD

Европейский Союз полностью закроет небо для российских авиакомпаний за нападение РФ на Украину. Об этом написал в Twitter журналист немецкого канала ARD Маттиас Дайс.

"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердили мне из надежного источника", – написал он.

Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии сообщило, что их руководитель Фолькер Виссинг поддерживает закрытие немецкого неба для российских самолетов и приказал к этому готовиться.

Параллельно с этим немецкие самолеты начали разворачиваться в небе над Россией. Например, так на трекинговом сервисе Flight Radar 24 выглядит путь рейса Lufthansa Мюнхен-Сеул LH718.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.